Інше

Українська команда автоматично посіла четверту сходинку турніру у Віареджо.

Чоловіча збірна України з пляжного футболу не вийде на матч за третє місце суперфіналу Євроліги-2025 проти Білорусі. Про це повідомила Асоціація пляжного футболу України.

У заяві наголошується, що поєдинок бойкотовано через політичні причини, адже Білорусь підтримує країну-терористку російську федерацію. Таким чином, українська команда автоматично завершує турнір на четвертому місці.

У фіналі головний трофей Євроліги-2025 розіграють Італія та Іспанія. Напередодні українці поступилися італійцям у півфіналі з рахунком 1:4, а Білорусь програла Іспанії – 3:6.

Матч за третє місце між Україною та Білоруссю мав відбутися сьогодні, 14 вересня, у Віареджо (Італія), але українці ухвалили рішення не виходити на майданчик.

Нагадаємо, що відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 2023 року, українським збірним заборонено грати проти команд із росії чи Білорусі, якщо ті виступають під національними символами — саме така ситуація сталася з білорусами на Євролізі-2025, які грають під власним прапором.