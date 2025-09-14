Футзал

Спаринги пройдуть 23 та 24 вересня.

Збірна України з футзалу на найближчому навчально-тренувальному зборі зіграє два контрольні матчі проти Литви. Про це повідомляє прес-служба АФУ.

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко викликав у розташування національної команди 15 гравців, у тому числі двох дебютантів — Давида Калашника з Атлетіка та Олега Гуцуляка із Сокола.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко (Аврора), Олександр Сухов (ХІТ), Олександр Сіріцький (Ураган).

Польові гравці: Владислав Первєєв, Олег Гуцуляк (обидва — Сокіл), Ігор Чернявський, Євгеній Жук, Андрій Мельник (усі — ХІТ), Михайло Зварич (Енергія), Ростислав Семенченко (Аврора), Назар Швед, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк (усі — Євробус), Мар'ян Масевич (Kyiv Futsal), Давид Калашник (Атлетік Футзал).

Україна вирушить до Литви 19 вересня. Після трьох тренувальних днів "синьо-жовті" проведуть два спаринги проти місцевої збірної — однієї з господарок майбутнього Євро-2026.

Матчі пройдуть 23 та 24 вересня — обидва розпочнуться о 19:00 за Києвом.