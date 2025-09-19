Україна

Новачок Вереса розповів про переїзд до України.

Перший турецький легіонер в історії Вереса Ерен Айдін прокоментував перехід у рівненський клуб з Галатасарая, а також поділився своїми думками про свої цілі та розповів про поради від Арди Турана.

"Коли я був дитиною — завжди ходив на матчі з батьком. Саме звідти в мене з'явилася любов до футболу. Також у дитинстві я грав у футбол у дворі. Почав займатися футболом у Карталспорі. Вже потім був Галатасарай.

Найбільше запам'яталося те, що мені довіряли. Завдяки тренеру, який справді в мене повірив. Думаю, це був один із найважливіших факторів мого прогресу у Галатасараї. Ще один незабутній момент — це хвилини, які я провів з першою командою. Наприклад, у матчі проти Азаліка. Зараз я просто хочу ставати ще кращим. Конкуренція у Туреччині, звісно, дуже висока. З'явилося багато дуже талановитих гравців. Таких як Арда Гюлер, Кенан Їлдиз, Ахметджан Каплан, Емін Байрам.

Заграти в Галатасараї дуже складно. Це неймовірно важко, бо клуб купує топових гравців за великі гроші. Скільки б ти не працював, усе одно дуже важко.

Арда Туран — відоме ім'я в Туреччині і, навіть, світовому футболі? На мою думку, з точки зору розвитку кар'єри, Арда Туран — найкращий гравець в історії турецького футболу. Він запросив нас до Львова і ми мали змогу провести час разом. Він розповідав, наскільки сильна українська ліга, наскільки вона складна і скільки потрібно працювати. Також наголошував на важливості мінімізації втрат м'яча. Я вважаю, що прихід Арди Турана сюди — це дуже важливо для українського футболу. Він — велике ім'я і, думаю, це додасть ще більше цінності українській лізі.

Для мене позиція на полі не має великого значення. Я готовий грати там, де мене поставить тренер. Звісно, кожен гравець має свою улюблену позицію, на якій почувається найкраще. Для мене це роль мобільного нападника — такого, що багато рухається. Але що скаже тренер — те я й робитиму. Особисто для мене, це не має великого значення.

Це мій перший досвід гри за межами Туреччини. Звісно, трохи складно, але в команді дуже тепла атмосфера. Мене прийняли надзвичайно добре. Чесно кажучи, у мене не було жодних серйозних проблем. І я думаю, що швидко адаптувався. Що мене здивувало — це те, що в Туреччині водії рідко зупиняються перед пішохідним переходом, а тут щойно я ступаю на зебру — всі машини одразу зупиняються. Також місто дуже гарне, спокійне, має приємну атмосферу, люди поважають одне одного. Це мене дуже приємно вразило.

Якщо говорити про різницю між Туреччиною та тутешнім футболом, то тренування неймовірно інтенсивні. Я помітив це ще в першому матчі. На полі багато єдиноборств, багато фізичної боротьби. Чесно кажучи, для мене це буде досить важко. Минув лише тиждень від початку тренувань, але я вже відчуваю, наскільки все складно. Тренування дуже важкі, багато роботи над фізикою. Але я вірю, що зможу це подолати. Турецький футбол більше орієнтується на паси та тактику. А тут більше переважають фізика, швидкість і менталітет. На мою думку, це основні відмінності", — наводить слова Айдіна прес-служба клубу.

Після п'яти турів Верес набрав шість очок і посідає десяте місце в УПЛ. Свій наступний матч команда Олега Шандрука зіграє проти Колоса – гра пройде завтра, 20 вересня.