Ерен Айдін, НК Верес
06 вересня 2025, 10:46
Рівненський Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Галатасарая Ереном Айдіном.
Угода з 22-річним турком розрахована на три роки.
Минулого сезону Айдін провів 28 матчів за Сариєр та Болуспор на правах оренди, в яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.
Також на рахунок Ерена 16 матчів у складі молодіжних збірних Туреччини, у яких він забив два м'ячі.
Зазначимо, що Айдін є першим турецьким легіонером в історії рівненського клубу. Після чотирьох турів Верес набрав три очки та посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.