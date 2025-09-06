Україна

Контракт розрахований на три роки.

Рівненський Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Галатасарая Ереном Айдіном.

Угода з 22-річним турком розрахована на три роки.

Минулого сезону Айдін провів 28 матчів за Сариєр та Болуспор на правах оренди, в яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Також на рахунок Ерена 16 матчів у складі молодіжних збірних Туреччини, у яких він забив два м'ячі.

Зазначимо, що Айдін є першим турецьким легіонером в історії рівненського клубу. Після чотирьох турів Верес набрав три очки та посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.