Максим Чех поділився своїми емоціями після матчу з Динамо та розповів про майбуню гру з Карпатами.

Півзахисник Оболоні Максим Чех прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти київського Динамо (2:2), а також поділився своїми очікуваннями перед грою зі своїм колишнім клубом Карпатами.

"Дійсно, фізично було важко, тому що Динамо – хороша команда, дуже добре підготовлена. Вони ще й грали в єврокубках, тому ми розуміли рівень суперника. Але психологічно ми чекали свій момент, знали, що він у нас буде. І в підсумку на хороших емоціях закінчили цей матч.

Ключові моменти – це те, що ми грали до самого кінця і вірили в себе та в команду. Саме завдяки цьому, я вважаю, ми здобули позитивний результат для нас.

Матч з Карпатами? Я добре знаю багатьох гравців Карпат, адже ми разом грали у Першій лізі та боролися за вихід у вищий дивізіон. Цей матч викликає особливі емоції. Я чекаю на цю гру, і вся команда теж чекає, адже вона дуже важлива для нас. Ми з хорошими емоціями готуємося до суперника", — наводить слова Чеха прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Оболонь – Карпати відбудеться у понеділок, 22 вересня, о 13:00 за Києвом.