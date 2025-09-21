Україна

Наставник команди із чернігівської області поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Полісся (0:2).

"Розуміли, з ким ми граємо. Амбітна команда в усіх компонентах – клуб, інфраструктура, фінанси, гравці. Не було установки сідати в низький чи середній блок. Говорили, що треба знаходити момент для пресингу. Якщо в низькому блоці команда змусить працювати, то треба працювати. Так у першому таймі і було. Мало контргри. Не дуже якісно виходили з-під тиску. Перехоплювати м’ячі і швидко втрачали.

У другому таймі ці компоненти трішки краще були. Суперник забив, треба було відігруватися. Зробили заміни, десь підсилили гру, напівмоменти з’явились, кутові. Індивідуальна майстерність гравців Полісся – це показник, тому важко було грати проти них.

Казали хлопцям, щоб більше відкривались у простір. Треба виходити через фланги, передачі за спину суперникам, десь знаходити гру між лініями. Якісь моменти були, але ми цим не скористалися. Грали проти дуже якісного суперника. Хтось зараз викликається в збірну, хтось колись викликався, є досвід гри на міжнародному рівні… В цьому компоненті ми поступаємося.

Кожен гол – це помилка і сила суперника. Будь-який забитий гол в наші ворота – це індивідуальна чи командна помилка, так і ми користуємося помилками суперників, коли забиваємо. Інакше завжди рахунок був би 0:0. Треба правильно реагувати і допускати їх як можна менше", — наводить слова Баранова УПЛ ТБ.

