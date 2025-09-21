Україна

Наставник житомирської команди поділився своїми думками після гри з Кудрівкою.

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кудрівки (2:0).

"Думаю, що потрібно було трохи мотивувати. Коли мені розказали статистику наших домашніх матчів — чесно, трохи стало непособі. Такі серії бувають, найголовніше, що ми її перервали якісною грою та великим бажанням хлопців — це дуже важливо.

Дійсно, до голу Велетня, якось не йшов м’яч до цього, був десь поряд, але не виходило забивати. Дуже вдячний, хлопцям про це й сказав: коли ти маєш таку серію й давно не перемагав перед своїми вболівальниками — буде якесь невезіння. Але це треба поламати лише великою мотивацією, щоб ця команда хотіла перемогти — тільки так це ламається.

Якийсь не фарт у Філіппова. Я вважаю, що є такі періоди, найголовніше, що в нього є момент у кожній грі. Це все потрібно морально самому переварити й більш мотивовано, більш відповідально підходити до своїх моментів. Вважаю, що цей гравець нам якісно допомагає — це найголовніше. Незабаром у нього все буде добре.

У перерві багато якихось претензій не було. У нас була гарна структура, ми добре контролювали м’яч. Просив лише, щоб ми підвищували темп за рахунок швидшого контролю, міняли фланги й були більш агресивні у завершальній фазі. Коли в нас з’явився простір, то другий гол показав те, що ми тренували в цьому недільному циклі, показав те, що ми хотіли. Для нас гра була очікуваною. Ми розуміли, що контроль буде за нами, що Кудрівка буде грати від оборони. Акцентували увагу на балансі, тому що в останніх матчах у нас були проблеми з цим. Я дуже задоволений, що хлопці сьогодні почули всі наші вимоги. І на м’ячі, і без м’яча ми сьогодні заслуговували на перемогу.

Класно, коли в тебе є конкуренція, класно, коли в тебе є під рукою хороші виконавці. Ми розуміли, що в сьогоднішній грі не буде багато простору. Того ж Назаренка ми поберегли для простору — він якраз вчасно вийшов. Другий гол — це якраз те, як він уміє вбігати в простір, гольова передача говорить сама за себе. Гуцуляк повернувся після травми, йому також потрібно набирати форму, готуватись до збірної. Хлопці, що вийшли сьогодні на заміну — були єдиним цілим. Найголовніше, що ми зберегли той ритм та інтенсивність протягом усього матчу.

Заміна Велетня? З ним все добре. У нього звело судоми — це нормально. Хлопці викладаються на повну потужність, сьогоднішній гол був йому в якості нагороди.

Із завтрашнього дня нам потрібно переналаштовуватись. Відновлюємось та готуємось до матчу з Рухом, там завжди важко грати. Кубок говорить сам за себе, тому потрібно налаштовуватись. Гра легкою не буде — ми це розуміємо, тому зараз важливо добре відновитись", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Кудрівка.