Венесуельський півзахисник Кривбасу Глейкер Мендоза прокоментував гостьову перемогу своєї команди над Епіцентром у 6 турі УПЛ з рахунком 5:4.

— Насправді я дуже радий перемозі, адже це був виїзний матч, і ми змогли здобути найкращий результат. Дякувати Богові, ніхто з моїх товаришів по команді не отримав травм. І, звичайно, я дуже радий, що зміг забити голи. Попри все, матч був складним, але ми змогли створити перевагу ще на початку, і, думаю, це стало вирішальним, — сказав Мендоза.

Гравець відзначив, що результат важливіший за рахунок:

— Насправді важко сказати. Матч був дуже складний — суперник постійно атакував, як і ми в принципі. Але головне, що ми перемогли на виїзді. І неважливо, чи це 1:0, 3:2, 4:3 чи 5:4 — головне, що ми виграли та здобули хороший результат в гостях.

Мендоза оформив дубль у цій зустрічі та підкреслив, що успіх є заслугою всієї команди:

— Насправді це результат щоденної праці. Команда, мої партнери, тренерський штаб — усі мене підтримують. І це приносить задоволення — забивати голи, перемагати. Я вірю, що ми здатні на більше — ця команда створена для великих звершень, і я впевнений, що з Божою допомогою ми цього досягнемо.

Футболіст також розповів про атмосферу після гри:

— Усі дуже раді. Це був по-справжньому шалений матч, але ми щасливі, бо зробили все правильно і змогли здобути найкращий результат на виїзді.

Свої голи та перемогу Мендоза присвятив найближчим людям:

— Передусім — Богу. Ці голи для Нього. Також моїй родині, моїй дружині, яка завжди мене підтримує, і всім, хто поруч — друзям, найкращим товаришам, усім, нашим фанам, — сказав Мендоза.

