Керманич Вересу прокоментував поразку від Локомотиву.

Рівненський Верес напередодні в гостьовому матчі 1/16 фіналу Кубка України поступився київському Локомотиву.

Локомотив Київ — Верес 1:0 Відео гола та огляд матчу Кубку України

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"На жаль, ми сьогодні дійсно не награли на прохід далі у Кубку. І це дуже засмучує. Зараз всі розчаровані.

Але, знаєте, не так багато часу зараз пройшло після гри, щоб якусь оцінку давати тому, що відбулось. Емоційний стан трішки не той.

Хочу привітати суперника, бо це для них вже друга прем'єрлігова команда, яку вони прийшли в кубку.

Ну, а ми рухаємося далі. Наша задача зараз — зробити певні висновки. Сьогодні велику ротацію зробили, отримали інформацію про гравців, які менше ігрового часу мали у попередніх матчах. І вже готуємось безпосередньо до поєдинку з Поліссям.

Готуватимемось за стандартною програмою. У нас є атака, оборона, стандарти. На жаль, ми втратили ще одного гравця центру поля. Поки не знаю, на скільки. У минулій грі ушкодження зазнав Дмитро Кльоц, зараз Ігор Харатін. Це додає нам головного болю", — заявив український фахівець.

Наступний матч рівненський Верес проведе вдома проти житомирського Полісся.