Півзахиснику знадобиться до трьох місяців для відновлення.

Півзахисник Шахтаря Аліссон отримав серйозну травму в матчі Кубка України проти Полісся зі Ставків – футболіст зламав п’яту плеснову кістку.

Гравець уже переніс операцію в одній із клінік Лондона. За прогнозами лікарів, відновлення триватиме приблизно три місяці.

У поточному сезоні Аліссон Сантана провів 15 матчів. Він забив п'ять голів та віддав сім асистів.

Раніше стало відомо, що донецький Шахтар зробив нову спробу підписати перспективного півзахисника Греміо Габріела Мека.