Операцію гравцеві проведуть у Німеччині наступного тижня.

Металіст 1925 офіційно підтвердив серйозну травму півзахисника Раміка Гаджиєва, отриману у матчі 5-го туру УПЛ проти донецького Шахтаря. Нагадаємо, у кінцівці гри хавбек невдало потрапив під падіння Невертона на лівому фланзі. Після епізоду Рамік не зміг продовжити зустріч, і вже тоді було зрозуміло, що ушкодження може виявитися непростим.

Клуб отримав результати обстеження. За словами керівника департаменту спортивної медицини харків’ян Івана Попова, у Гаджиєва діагностовано перелом латеральної кісточки, розрив дистального синдесмозу та пошкодження дельтоподібної зв’язки. Наразі футболіст перебуває під наглядом лікарів, а операцію заплановано на наступний тиждень у Німеччині.

Прогнозований термін відновлення становить близько чотирьох місяців. Таким чином, хавбек може повернутися на поле лише після зимової паузи.