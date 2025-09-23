Україна

Серйозна втрата для команди Младена Бартуловича на старті сезону.

Вінгер Металіста 1925 Арі Моура не зможе допомогти своїй команді в першій половині нинішнього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

29-річний бразилець зазнав травми у матчі минулого туру УПЛ проти Полтави (2:0).

Після медичного обстеження у футболіста діагностували розрив медіального меніска лівого коліна. У четвер, 25 вересня, Арі перенесе операцію в Німеччині, після чого відновлюватиметься близько 4-5 місяців.

Нинішнього сезону Моура провів сім матчів без результативних дій.

Додамо, що на початку місяця ще один гравець харків'ян Рамік Гаджиєв отримав травму та пропустить близько чотирьох місяців.

Після шести турів Металіст 1925 набрав 11 очок і займає п'яте місце в УПЛ.