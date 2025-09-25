Україна

Аматори поступилися Металісту 1925 у матчі Кубка України.

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував вихід своїх підопічних до 1/8 фіналу Кубка України-2025/26.

Вчора, 24 вересня, харків'яни в Хмельницькому розібралися з аматорським Колосом Полонне (4:1). Спеціаліст похвалив суперника за гідний виступ.

По-перше, вітаю свою команду з перемогою і ми задоволені, що перемогли. А що стосується самого матчу, то ми знали, що на Кубок завжди бувають такі матчі. Якщо ти не забиваєш швидко, то починається нервозність. Так воно сьогодні й було. Я хочу похвалити команду суперника, яка сьогодні давала гідний бій. Вони — молодці, вони добре грали, для нас це було трохи нервово. Найважливіше для нас — це перемога, прохід далі та щоб обійшлося без травм.

Чи можна сказати, що перемогли малою кров'ю? Ні, не малою кров'ю. Хлопці теж віддали багато сил, бо було важке поле. Футбол вже такий, що нікого легко не обіграєш. Це показують результати в Кубку, де аматорські команди вибивають команди з Першої ліги або з УПЛ. Неможливо розслабитися та легко виграти", — цитує Бартуловича офіційний сайт Металіста 1925.

Свого суперника в наступному раунді турніру харків'яни дізнаються завтра, 26 вересня. Жеребкування розпочнеться о 13:00.