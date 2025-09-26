Пряма трансляція відбудеться на YouTube-каналі УАФ о 13:00.
Фото прес-служби УАФ
26 вересня 2025, 09:32
26 вересня відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2025/2026.
На цій стадії турніру зіграють 16 клубів, які пройшли бар’єр 1/16 фіналу.
Серед них представники УПЛ — Динамо, Шахтар, Металіст 1925, Рух, ЛНЗ, а також команди з першої ліги — Вікторія, Фенікс-Маріуполь, Буковина, Нива Тернопіль, Агробізнес, Інгулець, Чернігів. Другу лігу представляють Лісне, Нива Вінниця, Локомотив, а аматорський футбол — клуб Агротех.