Україна

Команда отримала технічну поразку у матчі з Черніговом.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо порушення регламентних норм з боку Кривбаса у матчі 1/16 фіналу Кубка України проти Чернігова, який відбувся 17 вересня 2025 року.

У ході поєдинку на полі одночасно перебувало понад сім іноземних гравців криворізького клубу, що суперечить правилам.

У підсумку результат матчу було анульовано, Кривбасу зараховано технічну поразку 0:3, а Чернігову — технічну перемогу з таким самим рахунком. Також команду з Кривого Рогу виключено з поточного розіграшу Кубка України.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чернігів – Кривбас.