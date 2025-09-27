Україна

Керманич Епіцентру прокоментував поразку від Кудрівки.

Кам’янець-подільський Епіцентр напередодні поступився Кудрівці в гостьовому матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Кудрівка — Епіцентр 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер чемпіонів Першої ліги Сергій Нагорняк прокоментував виступ власної команди.

"Програли таку гру, яку не мали програвати. Я не знаю. Ці індивідуальні помилки — ми вже втомились від них. Там розконцентрація, тут розконцентрація — от і програли. Не знаю, як це пояснити.

Були моменти, але немає гарного пасу, закінчити десь атаку. У футбольному плані вони нас не переграли. Але у нас теж — підкати у штрафному майданчику. Я їм забороняю, а вони все одно роблять. Це життя, продовжуємо працювати.

Пенальті суперників? Це я маю коментувати? Нехай Ріццолі коментує, Монзуль нехай коментує. Цей суддя раніше вже "забув" у нашому матчі на 88-й хвилині подивитись VAR.

Ну визнає Ріццолі помилку — нам легше стане? Ось я дивлюсь — була рука у суперника у штрафному майданчику. Чому не поставили? Нехай визнають Ріццолі і Монзуль, а нам від цього легше? Люди працюють тижнями, а вони потім будуть вибачатись.

І що нам від цього? Хлопців шкода. Але і у нас такі помилки, що я іноді просто дивуюсь. Очевидно, гравці не до кінця зрозуміли, куди потрапили. Нам так важко буде", — заявив український фахівець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр прийматиме луганську Зорю.