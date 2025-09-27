Україна

Керманич Кудрівки прокоментував перемогу над Епіцентром.

Кудрівка напередодні обіграла кам’янець-подільський Епіцентр у домашньому матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Кудрівка — Епіцентр 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "синьо-білих" Василь Баранов прокоментував виступ власної команди.

"На перший план виходила перемога, тому що останні дві гри програли. Мало того, що програли, ще й не показували ту гру, яку намагаємось показувати. Для впевненості була важлива перемога, щоб далі дивитись в таблицю.

Ми знали, проти кого граємо — проти дуже якісної команди, яка, якщо ми би зіграли невдало, наблизилась у таблиці до нас. Зараз ми від них, прямого конкурента, відірвались.

Що стосується гри, то звичайно це відголосок перших двох ігор: початок першого тайму не властивий нам, продовжується, це ментальна психологія. Але ми вирівняли дуже по грі, були гарні моменти потім. Так, пропустили, дуже багато стандартів біля наших воріт було, десь не впорались, недограли.

Але мене радує те, що ми змогли не тільки виграти — вольова перемога, тому що останні ігри, де ми перші пропускали, ми не могли там зібратись і виграти. То я думаю, що хлопців це буде надихати в подальшому.

У перерві сказали, що команда суперника буде грати по рахунку, намагатись нас спіймати на контратаці і старатись зіграти вперед. У нас були моменти і їх треба реалізовувати. Так воно і вийшло. Гарний початок, заміни нас підсилили.

Цей гол надихне Тотовицького працювати далі. Ми знаємо його якості. Він довго не грав, більше року. Він приніс нам якості високого рівня і психологію. Якщо не помиляюсь – віддав на Світюху, де заробили пенальті. Те, що треба від нього, грати в атаку, віддавати останній пас. Його треба підтримувати, щоб він виходив вже з перших хвилин.

Насамперед, це здобуток уболівальників на Оболонь-Арені. Завжди хлопцям кажу, що ми граємо для них. Треба показувати гру, їх не обдуриш, якщо не віддаєшся на 100%. Просто женуть нас уперед. Не хочу загадувати вперед, але поки що дуже вдало граємо тут", — заявив український фахівець.

У наступному турі Кудрівка гостюватиме в криворізького Кривбасу.