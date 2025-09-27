Україна

Форвард Епіцентру прокоментував поразку від Кудрівки.

Кам’янець-подільський Епіцентр напередодні поступився Кудрівці в гостьовому матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Кудрівка — Епіцентр 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник чемпіонів Першої ліги Денис Янаков прокоментував виступ власної команди.

"Емоцій в основному жодних немає. Програли хорошу гру, були моменти, контролювали зустріч. Десь не пощастило, а Кудрівка реалізувала моменти та виграла.

Не знаю, що сталось із командою у другому таймі. Кудрівка почала більше атакувати, бігти вперед. Хоча у нас були хороші моменти, забивай при 1:0 і підсумковий результат був би інший.

Тренер сказав, що це прикра поразка і ми не мали програвати. Ми грали набагато краще. Усі засмучені і щось коментувати немає сенсу.

Чого нам бракує? Мабуть, треба, щоб тренер це казав. Усі працюють, викладаються на тренуваннях. Десь трохи не щастить, але працею будемо добиватися позитивних результатів", — заявив український виконавець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр прийматиме луганську Зорю.