Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 27 вересня 2025 року.

У сьомому турі чемпіонату України-2025/26 в Олександрії місцевий однойменний клуб упорався з СК Полтава.

Теді Цара відкрив рахунок у поєдинку в компенсований час першого тайму. У другій половині дуелі команди не порадували результативними ударами, тож фінальний свисток зафіксував успіх підопічних Кирила Нестеренка.

У суботу, 4 жовтня, Олександрія прийматиме львівські Карпати, тоді як СК Полтава гостюватиме в житомирського Полісся.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — СК Полтава в рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Олександрія — СК Полтава 1:0

Голи: Цара, 45+2



Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Беїратче, Огарков — Шостак (Мишньов, 59), Фернандо, Булеца (Боль, 87) — Козак (Жота, 70), Кулаков (Кастільйо, 70), Цара (Хуссейн, 87).

СК Полтава: Єрмолов — Бужин, Веремієнко, Підлепич, Кононов — Плахтир, Місюра (Оніщенко, 85) — Одарюк, Хахльов, Вівдич (Галенков, 8) — Стрельцов.



Попередження: Кампуш, Шостак, Мишньов, Долгий — Стрельцов