Україна

Тренер гірників залишився повністю задоволений діями своїх підопічних у матчі проти Руха.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував розгромну перемогу над Рухом у матчі 8-го туру УПЛ. За словами турецького наставника, це була зразкова гра його команди — як за якістю, так і за емоцією.

"Дуже гарна гра з різних ракурсів», — охарактеризував Туран виступ команди. — «Ми вдалися до певних змін в атаці, повернулися до налаштувань, які мають бути нашими за замовчуванням. І сьогодні це була саме та гра, яку ми повинні сповідувати".

Наставник особливо відзначив індивідуальні дії гравців атаки, зокрема Педріньйо та Бондаренка.

"Сьогодні ми побачили, наскільки на іншому рівні перебуваємо, коли гравці якісно використовують моменти один в один та вривання у штрафний. Це був енциклопедичний приклад того, як ми повинні грати".

Попри комфортний рахунок, Туран акцентував увагу на важливості збереження ритму та концентрації:

"Непросто підтримувати високий темп, навіть коли все вже вирішено по рахунку. Але ми не зупинялись. Ми серйозно поставилися до цього матчу, і результат — наслідок правильної роботи та ставлення".

Фахівець також згадав попередню гру Руха в Кубку України, наголосивши, що львівський клуб — серйозний суперник:

"Рух проти Полісся продемонстрував багато якісних моментів у позиційних атаках. Ми розуміли, що це буде непростий суперник, і тому цінність перемоги лише зростає".