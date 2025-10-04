Україна

Керманич Колоса прокоментував поразку від Руху.

Напередодні ковалівський Колос поступився львівському Руху в домашньому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Колос — Рух 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Руслан Костишин прокоментував виступ власної команди.

"Будемо дивитись, чого так сталось. Ми здивовані станом команди. Здивовані, як відбувалася гра. Суперник нас повністю переграв. Ми були кволі, якісь несвіжі. Є два тижні паузи, будемо виправляти ситуацію.

Буває, що випадає один гравець чи два. А тут уся команда випала. У нас сил не було, хоча тренувань посилених не було на тижні. Усі зіграли нижче свого рівня, не були схожі на себе.

Закінчилась одна серія і розпочалась серія інша. Ми три матчі не виграємо. Мені не сподобалось, як наша команда виглядала фізично.

Ми передивились гру з Металістом 1925 — там ми ще доволі непогано зіграли. А сьогодні була провальна гра. Будемо перезапускати команду", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос гостюватиме в черкаського ЛНЗ.