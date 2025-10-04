Україна

Керманич Руху прокоментував перемогу над Колосом.

Напередодні львівський Рух обіграв ковалівський Колос у гостьовому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Колос — Рух 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"У першому таймі були підходи до воріт суперника, якими ми могли краще розпорядитися. Команда починала швидкі атаки, але в завершальній стадії не вистачало порозуміння.

На все потрібен час, адже на зборах Рух не грав у цьому складі. Планомірна робота команди розпочалася лише після закриття трансферного вікна. Кожен міг піти, могли прийти й новачки, тому власне про футбол всі почали думати лише як закрилось трансферне вікно.

Звичайно, голи завжди додають команді впевненості. Фаал — молодець. Він нападник, і це його робота — забивати голи. Бабукар забивав і в кубку, і на старті сезону в чемпіонаті.

Ми не розділяємо ці турніри, адже для нас важливою є кожна гра. До кожного поєдинку команда ретельно готується. У Ковалівку з нами не приїхав Едсон, який є одним з наших ключових футболістів, і його якісно замінив Денис Слюсар. Віталій Роман наразі набирає оптимальні кондиції та відновлюється від мікроушкодження.

На лаві запасних у нас переважно молодь. Це той резерв, який має підсилювати командну гру, виходячи на заміну. Завдяки цьому молоді футболісти й отримуватимуть необхідний досвід.

Щодо того, хто пробиває пенальті, то ми не визначаємо такого гравця до матчу. Під час гри відбуваються заміни, хтось на цей момент вже може відчувати втому. Тому виконує одинадцятиметровий футболіст, який відчуває впевненість у собі — сьогодні це був Остап Притула", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме криворізький Кривбас.