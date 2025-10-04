Керманич Епіцентру прокоментував поразку від Зорі.
Сергій Нагорняк, фото ФК Епіцентр
04 жовтня 2025, 12:20
Напередодні кам’янець-подільський Епіцентр поступився луганській Зорі у домашньому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги.
Епіцентр — Зоря 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри головний тренер чемпіонів Першої ліги Сергій Нагорняк прокоментував виступ власної команди.
"Кожна гра — помилки в обороні. Знову і знову пропускаємо після таких помилок. Тепер на старті матчу.
За другий тайм удячний хлопцям, але ці помилки не додають впевненості. Але якщо далі гратимемо так, як у другому таймі, то перемоги прийдуть.
Пояснити суть помилок я не можу. Одні й самі футболісти помиляються, і все це нам важко даються. У атаці намагаємось, проте гра в обороні все це нівелює. Усе це моя вина. Я так хлопцям і сказав — я помилився зі складом", — заявив український фахівець.
У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр гостюватиме у львівських Карпат.