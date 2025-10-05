Україна

Керманич Оболоні прокоментував нічию проти Вереса.

Напередодні київська Оболонь зіграла внічию проти рівненського Вереса в домашньому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Олександр Антоненко прокоментував виступ власної команди.

"Бойова гра. Ми готувались до досить непростої команди, розуміли, який поранений звір до нас їде і що буде дуже важкий матч. Нам трошки не вистачило.

Нестеренко? Й повезли на обстеження, напевне, навіть доведеться накладати гіпс — там, можливо, перелом.

Хотіли перемогти. Були епізоди, які могли завершитися забитими м’ячами, але не вистачило точності. Поважаємо кожного суперника, і Верес — не виняток. Коли гравець лежить, ми вибиваємо м’яч, а суперник продовжує атаку — важко це зрозуміти. Є якась людяність, напевне.

Коли ти на полі, пульс 200, емоції, адреналін — важко зорієнтуватись. Тому я стану на бік Валерія Дубка. А якщо б хтось торкнувся і він не вибив м’яч? Це екстрене мислення. Зорієнтуватись дуже непросто.

Якщо дивитись по-футбольному, нам просто не вистачає одного забитого м’яча. Але загалом по грі ми рухаємось у правильному напрямку. Рано чи пізно перемоги прийдуть. Головне — робити висновки і мати правильне ставлення до гри, до перемог, нічиїх і поразок. Ми все аналізуємо. Усе буде в порядку.

У нас абсолютно всі гравці заслуговують грати в основі. Ми формуємо склад, виходячи з суперника, власної тактики та, тренувального процесу. Якщо в тому чи іншому випадку підходить інший гравець, звичайно, буде грати той гравець, який на нашу думку буде краще виглядати. Ми планували, також і Суханова — хотіли поставити з перших хвилин, але поговорили, все пояснили. Це не проблема.

Після вихідних зберемось знову. Попередньо домовились провести товариський матч із Зорею у нас на базі в Бучі. Пройдемо цей мікроцикл і закриємо його спарингом.

Теслюк отримав пошкодження задньої поверхні стегна у грі з Зорею. Мединський уже працює, а Ломницький пропустив тиждень через хворобу — була температура", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме у СК Полтава.