Півзахисник Оболоні прокоментував нічию проти Вереса.
Артем Кулаковський, фото ФК Оболонь
05 жовтня 2025, 10:23
Київська Оболонь напередодні зіграла внічию проти рівненського Вереса в домашньому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги.
Оболонь — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник "пивоварів" Артем Кулаковський прокоментував виступ власної команди.
"Старався підсилити гру, допомагав в обороні. Щось виходило, щось ні. Хотіли виграти і намагались це зробити.
Верес нас не здивував. Ми дивилися їхні матчі — це сильна команда, добре грає в атаці, має хорошу організацію в обороні. Вони діють зважено, тому нічого несподіваного для нас не було.
У нас могло б бути і більше, а могло бути і менше. Проте на кожну гру ми виходимо лише вигравати. Нас не цікавить нічого, окрім перемоги", — заявив український виконавець.
У наступному турі київська Оболонь гостюватиме у СК Полтава.