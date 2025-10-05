Україна

Півзахисник Оболоні прокоментував нічию проти Вереса.

Київська Оболонь напередодні зіграла внічию проти рівненського Вереса в домашньому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "пивоварів" Артем Кулаковський прокоментував виступ власної команди.

"Старався підсилити гру, допомагав в обороні. Щось виходило, щось ні. Хотіли виграти і намагались це зробити.

Верес нас не здивував. Ми дивилися їхні матчі — це сильна команда, добре грає в атаці, має хорошу організацію в обороні. Вони діють зважено, тому нічого несподіваного для нас не було.

У нас могло б бути і більше, а могло бути і менше. Проте на кожну гру ми виходимо лише вигравати. Нас не цікавить нічого, окрім перемоги", — заявив український виконавець.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме у СК Полтава.