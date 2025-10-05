Україна

Півзахисник Оболоні прокоментував нічию проти Вереса.

Напередодні київська Оболонь зіграла внічию проти рівненського Вереса в домашньому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "пивоварів" Василь Курко прокоментував виступ власної команди.

"Насправді, коли м’яч летів, я вже знав, що зараз вдарю добре. Було таке відчуття, що вдарю добре. Не думав, що обов’язково заб’ю, але момент був хороший. І як тільки позаду Максим Чех почав кричати "Не бий!", я зрозумів, що, напевне, це буде гол.

Це були емоції. Напевно, до забитого гола в мене не сильно виходила гра, не подобалась вона мені особисто — моя якість гри. Тому, коли я зрівняв рахунок, емоції були від того, що зміг це зробити і трохи компенсувати свої дії забитим м’ячем.

У принципі, раді, тому що це заліковий бал. Він нам однозначно допоможе в турнірній таблиці. Але враховуючи нашу якість гри, моменти і підходи до воріт, є невелике розчарування результатом. Ми мали хороші епізоди і в першому, і в другому таймі. Усе одно результат позитивний, але хотілося більшого.

Коли я виступав за Верес, мені здається, було менше легіонерів, більше українців і панувала така дружня атмосфера. Це мої особисті відчуття.

А зараз Верес додав у тактичних моментах — і в організації гри в обороні, і у виході з оборони в атаку. Команда розвивається у тому напрямку, який визначило керівництво клубу. Тому важко порівнювати той Верес із теперішнім — це вже зовсім інша команда", — заявив український виконавець.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме у СК Полтава.