Україна

Керманич Вереса прокоментував нічию проти Оболоні.

Напередодні рівненський Верес зіграв унічию проти київської Оболоні в гостьовому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Хороший початок від нас, пів тайму контролювали гру, забили гол. Далі трішки збавили темп і втратили потрібний імпульс. Гра вирівнялась і ми вже більше від оборони грали.

Після перерви, особливо наприкінці матчу — трохи просіли, більше думали про захист. Зважаючи якраз на два дальніх удари суперників наприкінці гри — можемо десь також подякувати Фортуні, що не залетіло. Бо якраз дальнім ударом Оболонь свій гол і забила.

Я завжди кажу, що ми працюємо від гри до гри. Ми не думаємо про якийсь конкретний матч, або конкретного суперника. Щодо серії із двох поразок поспіль, яка в нас була до гри проти Оболоні, то дві гри — це для мене не серія.

Повторюсь, у нас досить новий колектив, доволі багато іноземців, молодих гравців. І я все ж трішечки в футболі розуміюся — у нас зараз є колектив, але ще немає команди. Колектив — це гравці. А над командою ми зараз працюємо. Щоб на гру цієї команди було приємно дивитись.

Я тренер і я завжди готовий до всього. Про те, що ви хотіли сказати. Чітко розумію роботу і відповідальність. Мене зараз хвилює гра команди і побудова стосунків в колективі. Від цього я отримую задоволення і через це я в футболі.

У нас сьогодні було одразу три вимушених заміни. У Дениса Ндукве — попередньо забій спини. Він отримав сильний удар коліном. Сподіваюсь, що це тільки забій, який не дозволив продовжити гру.

Більше хвилюємося за Максима Сміяна. Тому, що в нього проблема із колінним суглобом — завтра він буде обстеження робити. Ігор Харатін — знову відчув дискомфорт в задній поверхні стегна, тому що знову було дуже важке поле. Добре, що попереду міжнародна пауза і ми зможемо трішечки відновитись.

Вважаю, що якби склалися обставини трошки по-іншому, ми би могли і другий гол забити. Суперник не закрив нас біля воріт. Так, у Оболоні були небезпечні дальні удари, Валентин Горох виручав — погоджуюся. Але сьогодні не було проблем в обороні, із якими ми не справлялись", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме Олександрію.