Манчестер Юнайтед, Евертон, Вест Гем та Лідс стежать за 21-річним півзахисником донецького клубу.

Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес привернув увагу кількох клубів англійської Прем’єр-ліги. За інформацією Sportsboom, у послугах 21-річного бразильця зацікавлені Манчестер Юнайтед, Евертон, Вест Гем та Лідс.

Раніше футболіст розглядав можливість залишити донецький клуб за каденції Маріно Пушича, проте після приходу нового головного тренера Арди Турана вирішив залишитися. Наразі Гомес задоволений своїм становищем у команді та сподівається разом із гірниками повернутися до Ліги чемпіонів, тому не планує вимагати трансфер.

Окрім представників Англії, за хавбеком продовжує спостерігати РБ Лейпциг, який ще влітку намагався придбати гравця, але не зміг домовитися із Шахтарем. Донеччани оцінюють Марлона у 30 мільйонів євро, тоді як за даними Transfermarkt його ринкова вартість становить близько 10 мільйонів.

У поточному сезоні Гомес провів 15 матчів у всіх турнірах, зробив три гольові передачі та залишається одним із ключових виконавців команди. Його контракт із Шахтарем діє до кінця 2028 року.