Керманич ЛНЗ прокоментував перемогу над Шахтарем.

Черкаський ЛНЗ напередодні розгромив донецький Шахтар у гостьовому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — ЛНЗ 1:4 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "бузкових" Віталій Пономарьов оцінив виступ власної команди.

"Хочу подякувати хлопцям за гру. Результат важливий у будь-якому матчі. На полі була команда, це було найважливіше на сьогоднішній день. Багато футболістів прийшло, нові вимоги до них. Звичайно, їм потрібен час, щоб звикнути до цих вимог.

Але я сьогодні побачив на полі команду, тим більше ми сьогодні грали за іншою схемою. Ми готували спеціальну під Шахтар. Тому я хочу подякувати в першу чергу команді.

У нас були провальні матчі з Вересом, із Олександрією. Тому, якщо дивитися на турнірну таблицю, то перемога нам допомогла. Ми залишаємось угорі турнірної таблиці, але ми дуже багато очок втратили.

Знову ж таки, через те, що команда не до кінця розуміла, в що ми повинні грати. Хоча в кожному матчі у нас було дуже багато гольових моментів, ми їх не реалізовували. Зате сьогодні реалізували свої гольові моменти.

Ми всі команди так готуємо, тому що, на нашу думку, команда повинна бути комплексно підготовлена і фізична підготовка в матчі відіграє дуже важливу роль. Ми це бачимо по нашому чемпіонату і по тому, як наші команди грають в єврокубках.

Практично всі європейські команди грають у дуже інтенсивний футбол, і наші команди не завжди готові до цього. Я вважаю, що інтенсивність, фізична підготовка, звичайно, всі аспекти повинні бути сьогодні у футболі. І це один із ключових аспектів фізичної підготовки", — заявив український фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ прийматиме ковалівський Колос.