Керманич Шахтаря прокоментував відхід лідерів команди.

Донецький Шахтар напередодні зазнав розгрому в домашньому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги проти черкаського ЛНЗ.

Шахтар — ЛНЗ 1:4 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "гірників" Арда Туран прокоментував наслідки літніх продажів двох ключових виконавців.

"Коли Шахтар створює своє бачення стратегічного планування, то, безумовно, ми робимо це всі разом, включно зі спортивним директором, головним тренером та іншими людьми на найвищих менеджерських позиціях.

Я не вважаю, що конкретно зараз ми перебуваємо в якійсь критично кризовій ситуації, ми досі на вершині турнірної таблиці УПЛ, попри цю поразку, ми виграли наш останній матч у Лізі конференцій.

Футбол — це гра, що ніколи не буває ідеальною, завжди стаються такі епізоди, як сьогоднішній матч, коли, на жаль, не вдається здобути позитивний для себе результат.

Судаков та Кевін хотіли піти на підвищення, хотіли спробувати сили в сильніших чемпіонатах — ми повністю поважаємо це бажання та допомогли їм його реалізувати. І в цілому вектор нашої команди побудований на тому, аби залучати якомога більше молодих гравців, давати їм можливість зростати й згодом спробувати свої сили в більш конкурентних чемпіонатах.

Тож усі помиляються, особливо тоді, коли команда дуже молода, як наша, половину якої складають молоді хлопці з Бразилії, які знаходяться за 12 тисяч кілометрів від рідного дому.

І наше завдання — мене як головного тренера, моїх асистентів та загалом нашої менеджерської ланки Шахтаря — забезпечити для всіх гравців умови, у яких вони зможуть комфортно почуватися і творити.

Це стосується також українців, які знаходяться в умовах війни, які також проживають кожен день в Україні, перебувають під обстрілами та іншими загрозами. Як я наголосив, важливо знайти правильні рішення — і зробити це разом", — заявив турецький фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в житомирського Полісся.