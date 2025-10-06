Україна

Керманич Шахтаря розповів про пам’ятні моменти перших місяців у клубі.

Донецький Шахтар напередодні зазнав розгрому в домашньому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги проти черкаського ЛНЗ.

Шахтар — ЛНЗ 1:4 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "гірників" Арда Туран прокоментував перші кілька місяців роботи з колективом.

"Перше, що хочу сказати: чемпіонат рухається в правильному напрямку з точки зору тактичних моментів. Загалом, якщо описувати коротко, Україна — це країна з великою кількістю історичних стадіонів, але разом із тим тут арени із якісним покриттям.

І вже дійсно багато матчів зіграно наразі, попри доволі короткий період моєї тренерської роботи тут, і, мабуть, резюмуючи всі проведені на сьогодні поєдинки, я виділю для себе наше виїзне протистояння третього туру кваліфікації Ліги Європи з Панатінаїкосом. Хоча ми тоді й не зуміли здобути три очки, однак щодо малюнку гри й того, як ми тоді себе виявили, вважаю, що наразі це наша найкраща гра.

І безпосередньо з точки зору розвитку команди багато речей потребують, як я на цьому наголошую, автоматизму. Це потребує певного часу, аби відточити до ідеалу, до кінця цей автоматизм, але я переконаний, що ми на правильному шляху і, попри певні невдачі, продовжуємо рухатись у правильному напрямку", — заявив турецький фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в житомирського Полісся.