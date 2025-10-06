Україна

Півзахисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Металіста 1925.

Напередодні київське Динамо зіграло внічию проти харківського Металіста 1925 у домашньому поєдинку восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Металіст 1925 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Назар Волошин прокоментував виступ власної команди.

"Відчуваю негативні емоції, тому що в останніх іграх ми не можемо перемогти. Забиваємо, але цього недостатньо, також, мабуть, не вистачило концентрації.

Чесно кажучи, я не пам'ятаю, що сталось у моменті, коли пропустили м’яч, усе було дуже швидко. Я побачив, що гравець суперника був сам, завдав удару в один дотик і забив гол. Потрібно дивитись, розбирати епізод, я не знаю, хто винен.

Щодо нашого гола, то, можна сказати, що розігруємо такі комбінації на тренуваннях. Караваєв дуже добре покотив м’яч під себе, і я в один дотик пробив у ціль.

Що відбувалося в роздягальні після матчу? Це залишиться між нами у роздягальні.

Металіст 1925 — це хороша, якісна команда, у них є багато сильних, добре підготовлених гравців.

Нічого особливого в критиці на адресу нашої команди не бачу. Працюємо, налаштовуємось кожного разу на перемогу, долаємо труднощі через працю.

Попереду ще багато матчів, цілий чемпіонат, подивимось, що буде далі, намагатимемось перемагати.

Зараз їдемо в збірну, будемо працювати, щоб перемагати там. Потрібно перемикатись. Суперниками ще не цікавився, після приїзду в збірну вже будемо дивитись та аналізувати", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє на виїзді проти луганської Зорі.