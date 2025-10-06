Україна

Захисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Металіста 1925.

Київське Динамо напередодні зіграло внічию проти харківського Металіста 1925 у домашньому поєдинку восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Металіст 1925 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Владислав Захарченко прокоментував виступ власної команди.

"Усі, хто перебуває на лавці для запасних, готові в будь-який момент вийти на поле. Так вийшло, що Крістіан отримав травму, і тренерський штаб вирішив довіритись мені.

Не знаю, ще не дивився цей момент. Під час гри важко розібрати, хто куди не добіг. Будемо дивитись, аналізувати. Для цього в нас є теорії, кожен для себе може подивитись.

Звісно, приємно, коли тренерський штаб довіряє тобі. Усі завжди хочуть виходити на поле та допомагати команді. Але сьогодні не вдалося виконати нашу задачу та здобути три очки. Нічия — це, звісно, прикро, але далі буде більше.

Критика завжди є. Я вважаю, що це просто такий невдалий відрізок, і таке іноді буває. Потрібно пройти це", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє на виїзді проти луганської Зорі.