Півзахисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Металіста 1925.

Напередодні київське Динамо зіграло внічию проти харківського Металіста 1925 у домашньому поєдинку восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Владислав Кабаєв прокоментував виступ власної команди.

"Кожна гра важка по-своєму. Я розумів, що рахунок 1:1, потрібно перемагати, бо це вже не перша гра, коли ми створюємо дуже багато моментів, але не забиваємо.

Футбол — така гра, що рано чи пізно нам теж може залетіти гол від суперника. Так воно і сталось, причому вже не вперше. Тому емоції негативні, не знаю, що коментувати. Коли вийшов на заміну, інколи втрачав м’яч, інколи завдавав ударів, міг забити.

Виходив із великим бажанням допомогти команді, щось вийшло, щось — ні, це футбол. Завжди хочеться грати якомога якісніше та краще. Сьогодні ми грали проти хорошої команди.

Почуваюсь нормально, усе добре, мене більше нічого не турбує. Добре фізично підготувався до цієї гри, відпочив. Але все-таки трохи помітно, що протягом останніх двох тижнів не тренувався з командою — ритм трохи втрачається. Але нічого страшного, попереду є час, щоб набрати форму. На жаль, утрачаємо дуже важливі для нас залікові бали.

Буду готуватись до наступних матчів під час перерви на матчі збірних. А з приводу гри, повторюсь, ми не реалізовуємо дуже багато моментів. Якби забили 3-4 м’ячі, усі казали б, що все супер, все добре. А коли 1:1, казатимуть, що якість гри не та, Динамо не те. Ми до цього вже звикли.

Але я вважаю, що це добре, коли є моменти. Просто потрібно їх використовувати, тоді був би зовсім інший настрій та й зовсім інша картина у турнірній таблиці.

Звісно, ми все помічаємо, у всіх є інтернет, відкритий доступ. Читаємо це, бачимо, інколи людей зустрічаємо, які можуть сказати не дуже приємні речі.

Що допомагає? Та не знаю, важко сказати. Буває поганий сон, не сплю вночі. Буває поганий апетит, думаю багато. Коли приїжджаю додому, дивлюсь свою гру, передивляюсь матчі Динамо, бо не можу заснути. Аналізую свої помилки, дещо намагаюсь виправляти.

Знаєте, зараз потрібно намагатися якомога швидше забути цей негатив, а залишити лише позитив. Це дуже тяжко, але по-іншому не буде. Якщо думати про цю гру з позиції негативу, будеш всю свою внутрішню енергію туди й направляти. Це не є нормально.

Але у нас люди вважають, якщо ти програв, то повинен ходити пригніченим опустивши голову. Так неприємно, зараз дуже неприємно, не хочеться бачити уболівальників, бо соромно.

Але це наша праця, ми це розуміємо, повірте, всі хлопці, всі тренери хочуть одного — щоб Динамо стало чемпіоном. Ми все для цього зробимо. Так, зараз важко, але назвіть якусь команду, яка не втрачає очки. І Манчестер Сіті втрачає, і Ліверпуль, і Шахтар. Це неприємно, але не робімо з цього трагедію", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє на виїзді проти луганської Зорі.