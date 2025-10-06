Півзахисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Металіста 1925.
Микола Михайленко, фото ФК Динамо Київ
06 жовтня 2025, 13:09
Напередодні київське Динамо зіграло внічию проти харківського Металіста 1925 у домашньому поєдинку восьмого туру української Прем’єр-ліги.
Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Микола Михайленко прокоментував виступ власної команди.
"Дуже прикро. Хороша команда грала проти нас, тож, я вважаю, що вийшла хороша гра, було багато моментів. Звісно, знову нас підводить реалізація, не забили свої моменти. Я вважаю, що саме сьогодні були дуже хороші моменти… Значить, треба більше працювати.
Як я вже сказав, не забили свої моменти. Я не скажу, що в них було особливо багато таких хороших нагод. Але вони скористались — один удар, один гол. Таким і вийшов рахунок.
Зараз треба готуватись до наступних ігор. Будемо робити висновки та працювати над помилками", — заявив український виконавець.
У наступному турі київське Динамо зіграє на виїзді проти луганської Зорі.