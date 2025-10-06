Україна

Півзахисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Металіста 1925.

Напередодні київське Динамо зіграло внічию проти харківського Металіста 1925 у домашньому поєдинку восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Металіст 1925 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Микола Михайленко прокоментував виступ власної команди.

"Дуже прикро. Хороша команда грала проти нас, тож, я вважаю, що вийшла хороша гра, було багато моментів. Звісно, знову нас підводить реалізація, не забили свої моменти. Я вважаю, що саме сьогодні були дуже хороші моменти… Значить, треба більше працювати.

Як я вже сказав, не забили свої моменти. Я не скажу, що в них було особливо багато таких хороших нагод. Але вони скористались — один удар, один гол. Таким і вийшов рахунок.

Зараз треба готуватись до наступних ігор. Будемо робити висновки та працювати над помилками", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє на виїзді проти луганської Зорі.