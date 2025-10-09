Україна

У футболіста проблеми із хребтом.

Нападник Вереса Денис Ндукве пропустить найближчу частину сезону через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Після минулого матчу УПЛ проти Оболоні (1:1) у 25-річного українця виявили пошкодження хребців хребта після удару коліном в спину від опонента. Точних термінів відновлення футболіста не називають, але зазначається, що на нього чекає тривалий процес повернення на поле.

Водночас, хавбек Дмитро Кльоц після косметичної операції на носі вже готується до повернення у тренувальний процес.

Захисник Максим Сміян може пропустити кілька тижнів через пошкодження колінного суглоба. Він також отримав травму у матчі проти Оболоні.

Нинішнього сезону Ндукве провів вісім матчів, у яких забив три м'ячі. На рахунку Кльоца сім поєдинків, а Сміян відіграв дев'ять зустрічей, забив один м'яч та віддав один асист.

Після восьми турів Верес набрав вісім очок і посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ.