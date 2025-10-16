Україна

Керівництво клубу не висувало жодних ультиматумів і, як і раніше, довіряє нинішньому тренерському штабу.

Прес-служба Епіцентру на своєму офіційному сайті опублікувала заяву на тлі чуток про можливу відставку головного тренера Сергія Нагорняка.

"Шановні вболівальники, футбольна спільнота та представники медіа.

Керівництво футбольного клубу ФК Епіцентр висловлює усім свою повагу та хочемо звернути увагу на повідомлення, які почали з’являтися останнім часом в деяких засобах масової інформації. Мова йде про якийсь "натяк" головному тренеру ФК Епіцентр Сергію Нагорняку, що його буде звільнено з посади, якщо в найближчих трьох турах команда не набере якомога більшу кількість очок.

Офіційно заявляємо: ніяких натяків з боку керівництва ФК Епіцентр Сергію Нагорняку не було, як і розмов про завершення нашої багаторічної співпраці. Ми повністю довіряємо тренерському штабу ФК Епіцентр на чолі з Сергієм Миколайовичем та з розумінням ставимося до тієї турнірної ситуації, в якій опинилася наша команда. Віримо, що саме під керівництвом Сергія Нагорняка та його тренерського штабу футбольний клуб Епіцентр продовжить свій розвиток і неодмінно тішитиме своїх прихильників перемогами в Українській Прем’єр-Лізі.

Звертаємося окремо і до представників медіа. Якщо у вас виникають питання щодо ситуації в нашому клубі, звертайтеся за офіційними коментарями до пресслужби ФК Епіцентр, яка надасть відповіді на них.

З повагою, керівництво футбольного клубу Епіцентр", — сказано у заяві клубу УПЛ.

Після восьми турів Епіцентр набрав три очки та посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій наступний матч команда Нагірняка проведе проти львівських Карпат – гра відбудеться 19 жовтня.