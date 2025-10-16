Україна

Хавбек криворізького клубу поділився своїми думками перед грою з Рухом.

Півзахисник Кривбасу Максим Задерака прокоментував майбутній матч УПЛ проти львівського Руху.

"Готувалися у штатному режимі, настрій чудовий. Вже встигли засумувати за чемпіонатом, тож раді знову повернутися до гри.

Цього тижня детально розібрали гру Руху. Вони грають у агресивний, динамічний футбол. Очікуємо на боротьбу та складний поєдинок, тож налаштовуємося відповідно.

Клуб взяв участь у Генеральній асамблеї European Football Clubs у Римі? Звісно, дуже круто, що ми беремо участь у таких заходах. Це чудова нагода отримати досвід від найтоповіших команд з топ-5 європейських ліг. Я переконаний, що ці знання стануть нам у пригоді. Для нашого клубу надзвичайно важливо переймати досвід у європейських грандів та постійно розвиватися", — наводить слова Задераки прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух — Кривбас відбудеться в суботу, 18 жовтня, о 13:00.

Раніше повідомлялося, що Кемкін і Микитишин пройшли додаткові обстеження після травм.