Україна

Стала відома кадрова ситуація у криворізькому клубі.

Головний лікар Кривбасу Дмитро Коломойцев прокоментував ситуацію з травмованими гравцями — воротарем Олександром Кемкіним та півзахисником Артуром Микитишином, які зазнали пошкоджень у матчі УПЛ проти Кудрівки (3:1).

"Артур Микитишин та Олександр Кемкін пройшли додаткові поглиблені обстеження — МРТ та КТ уражених ділянок.

Під час обстеження Микитишина було виявлено пошкодження звʼязок гомілковостопного суглоба. Футболіст проходитиме консервативне лікування та реабілітацію на клубній базі під наглядом медичного штабу та реабілітологів ФК Кривбас.

Пошкодження Кемкіна виявилося не таким серйозним, тож ми розраховуємо на його якнайшвидше повернення до тренувань у загальній групі після нетривалого періоду відновлення також під нашим наглядом", — наводить слова Коломойцева прес-служба клубу.

Нинішнього сезону Кемкін провів десять матчів, з яких три на нуль при 12 пропущених м'ячах. На рахунку Микитишина вісім поєдинків та один забитий м'яч.

Після восьми турів Кривбас набрав 16 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ.