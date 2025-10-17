Україна

Тарас Мороз працює за індивідуальною програмою.

Півзахисник Оболоні Тарас Мороз продовжує процес відновлення та вже працює за індивідуальною програмою в очікуванні повернення на поле.

"У першу чергу хочу подякувати керівництву клубу за підтримку. Попри травму, мені довірили залишитися частиною команди — я дуже це ціную. Зараз проходжу реабілітацію у Винниках. Окрема подяка родині Максима Гресьа і самому Максиму — вони допомогли мені адаптуватися на початку цього шляху. Без їхньої підтримки було б набагато складніше.

Емоції від повернення до тренувань лише позитивні! Дуже скучив за тренувальним процесом, за командою, за атмосферою роздягальні. Зараз працюю за індивідуальним графіком, але кожного дня відчуваю, як наближаюся до повноцінного повернення.

Враження від гри команди позитивні. Старт сезону був хороший, команда показувала емоційні та якісні матчі. Попереду ще багато важких ігор, тому все найцікавіше — тільки починається!", — наводить слова Мороза прес-служба клубу.

Минулого сезону 29-річний українець провів 19 матчів, у яких отримав п'ять жовтих карток.

Після восьми турів Оболонь набрала десять очок та посідає десяте місце в УПЛ. Свій наступний матч "пивовари" проведуть сьогодні, 17 жовтня, о 15.30 проти СК Полтава.