Україна

Марлон Сантос поділився враженнями від матчу з Поліссям.

Захисник донецького Шахтаря Марлон Сантос прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти житомирського Полісся (0:0).

"Переконаний, що, насамперед, наше ставлення до матчу було правильним, – так і повинні ставитися до будь-якої гри, власне. І, вважаю, ми створили багато нагод, на жаль, не вдалося їх реалізувати. Проте, що стосується саме малюнку гри, саме якості нашого підходу, гадаю, ми можемо бути повністю задоволеними. Головне – продовжувати витримувати той самий темп та перенести його вже на наступні матчі.

З огляду на попередній негативний досвід, коли нам довелося відчути гіркоту поразки вперше у цьому сезоні, ми вже зробили певні висновки й продовжуємо вдосконалюватися від матчу до матчу. Робимо висновки завдяки постійному діалогу один з одним, і переконаний, що цей матч не стане винятком. Десь трохи забракло саме реалізації, десь трохи не пощастило, але я однаково вважаю, що це була достойна гра в нашому виконанні. І ми продовжуватимемо з таким саме ставленням рухатися по сезону.

Безумовно, це чудова емоція – повернутися в основному складі вперше за три місяці. Мені бракувало футболу саме зі стартових хвилин. Авжеж, я був націлений, як і вся команда, на перемогу, і хоча цей аспект сьогодні не вдалося втілити, але щодо емоцій, то це та сама приємна втома. Приємно перебувати на полі поряд із партнерами та приносити користь команді.

Що вже зараз слід покращувати, аби в наступних матчах здобувати три очки? Усе як завжди, насправді, ті самі деталі, які формують нашу улюблену гру. Безумовно, не забувати про відпочинок, викладатися, як і раніше, на тренуваннях повністю, на 100 відсотків, як ми це завжди робимо, також не забувати про спортивний режим, про харчування – й комбінувати всі зазначені аспекти", — наводить слова Марлона прес-служба клубу.

