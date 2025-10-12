Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дід у своєму репертуарі.

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу висловився напередодні надважливого матчу відбіркового етапу чемпіонату світу-2026 з Австрією. Його слова наводить prosport.ro.

"Наша ціль - – це плей-офф. На нас чекає матч великого значення: Румунія – Австрія. Моя остання гра у національній збірній була проти Австрії. Подивимося, чи буде він останнім і зараз.

Моя відставка після матчу з Австрією? Не питай мене про це. Без коментарів. Хочеш щоб я послався на п’яту поправку? (пʼята поправка Конституції США, що дозволяє не свідчити проти самого себе – прим.). У мене, як тренера, велика відповідальність, щоб гравцям не було соромно, коли вони йдуть з поля після матчу.

Чому не викликали жодного гравця Ботошані (наразі лідер чемпіонату Румунії — прим.)? Ти був на прес-конференції минулого разу, коли ми говорили про рівень гравців? Ви хоч трохи розумієте?

Є гравці, які чудово виглядають на тренуваннях, але коли виходять у матчах, втрачають концентрацію та губляться. І є командні гравці, які, потрапивши до збірної, вже не показують того самого рівня, що в клубах.

Якщо ви думаєте, що команду можна зробити, просто беручи гравців звідусіль. Тоді чому Австрія викликає досвідчених — Алабу наприклад? Збірна формується насамперед на основі класу та досвіду, а вже потім поточної форми того чи іншого гравця. Ти береш одного з контексту, з тієї групи, і він боїться зробити зайвий крок в національній збірній.

Досить, залиште мене. Цим ви тільки доводите, що всі вважаєте себе тренерами збірної. Браво, хлопці!" — заявив Луческу.

Матч між збірними Румунії та Австрії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом. Наразі румуни відстають від другого місця на шість очок, але мають на одну зіграну гру менше ніж Боснія і Герцеговина.