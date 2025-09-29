Україна

Екстренер Динамо Мірча Луческу висловився стосовно ситуації навколо гравця киян Владіслава Бленуце.

Динамо підписало Бленуце на початку вересня. І відразу вибухнув гучний скандал. Справа в тому, що ЗМІ та вболівальники знайшли у його соцмережах проросійський контент.

Пізніше сам гравець казав, що росія — агресор та він на боці України, проте це не переконало ультрас клубу та ми неодноразово бачили акції проти Владіслава.

"Динамо точно захищатиме Бленуце. Це дуже серйозний клуб. Ні в якому разі його не виженуть. Брати Суркіси — люди зразкової справедливості. Вони захищатимуть його до кінця після помилки, яку він зробив", — цитує Луческу fanatik.ro.

"Наразі він перебуває під тиском уболівальників. Єдине, що йому потрібно робити — це забивати голи. Його не виженуть. Час все розставить по місцях. Клуб точно захищатиме його. Це серйозний клуб з фантастичними традиціями та досвідом".

До цього моменту Бленуце "відзначився" лише голом у власні ворота.