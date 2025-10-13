Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Переможний гол Гіце на 95-й хвилині забезпечив румунам важливі три очки в групі H.

12 жовтня в Бухаресті відбувся матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 між збірними Румунії та Австрії. Підопічні Мірчі Луческу здобули надважливу перемогу з рахунком 1:0, вирішальний гол був забитий у компенсований час.

На 90+5 хвилині захисник Вірджіл Гіце точно пробив головою після навісу Яніса Хаджі, що принесло румунам три очки. Цей успіх суттєво підсилив шанси Румунії на вихід із групи: команда набрала 10 очок і займає третє місце.

Австрія, незважаючи на поразку, залишилась лідером групи H з 15 очками, продовжуючи бути головним фаворитом квартету.

Румунія — Австрія 1:0

Гол: Вірджіл Гіце, 90+5