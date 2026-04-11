Україна

Керманич Руху прокоментував нічию проти Колоса

Львівський Рух напередодні зіграв унічию проти ковалівського Колоса в двадцять третьому турі української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"Перш за все, хочу привітати всіх із прийдешнім Великоднем. Дуже важливо в таких матчах грати до останнього, забивати вирішальні м’ячі, які можуть стати переломними у грі, боротись до фінального свистка.

Щодо гри, то Колос частіше підходив до наших воріт, але не скажу, що це були небезпечні моменти. Їхні швидкі гравці робили багато забігань, розбігались на флангах.

Ми підготувались до цього матчу, щоб грати більш прагматично, надійно діяти в захисті, адже там у нас були зміни. Хотілось зіграти спокійніше.

А в другому таймі ми вже більше ризикували, грали з двома нападниками, хотіли забити гол. У кожному домашньому матчі хочеться перемогти, і ми робили для цього все від себе залежне, щоб здобути позитивний результат.

Ми пропустили гол на 86 хвилині, але хлопці до кінця вірили в себе та вірили, що зможуть забити у відповідь. Для Ігора Невеса було важливо забити свій дебютний гол за Рух.

Я думаю, що всі наші гравці у нормі та готуватимуться до наступної гри з Кривбасом.

Тутті? Він робив свою роботу. Молодих гравців завжди треба підбадьорювати під час гри, адже вони цього потребують. Я багато спілкуюсь із Тутті під час гри, інколи він чує, а інколи вдає, що не чує. Він старається на полі, адже має велике бажання грати у першій команді.

І це при тому, що Тутті навіть в Русі U-19 не був основним футболістом. Він багато грає зараз і приносить стільки користі, скільки може.

Ми грали у два нападника від початку другого тайму: у атаці були Тутті та Невес. Коли стало зрозуміло, що через середину поля проходить багато атак суперника, то повернулись до базових налаштувань, випустивши Михайла Дзюня, щоб він укріпив центр поля та грав з атакувальними гравцями Колоса.

На той момент нам це було потрібно, аби не пропускати одну атаку за іншою, тому і зробили цю заміну. На жаль, Михайла довелося замінити через травму, а інших опцій у центрі поля в нас немає, тому команда повернулась до гри з двома нападниками.

Ми готуємось до кожного суперника окремо і не зважаємо турнірну таблицю. Кожна гра важлива і треба налаштовуватись на перемогу. Так, попереду важка виїзна гра, але ми добре підготуємось до цього поєдинку", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в криворізького Кривбасу.