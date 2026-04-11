Захисник Руху прокоментував нічию проти Колоса.

Львівський Рух напередодні зіграв унічию проти ковалівського Колоса в двадцять третьому турі української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Андрій Кітела прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що нічия — позитивний результат, якщо враховувати, що ми пропустили першими наприкінці поєдинку. Зараз у нас немає легких матчів, тому добре, що вдалося уникнути поразки та заробити важливий бал.

Можливо, у деяких моментах нам не вистачає майстерності, але ми хочемо компенсувати це своїм бажанням, тому дуже багато працюємо на тренуваннях. Сподіваюсь, наше старання буде винагороджено хорошими результатами.

Ми очікували, що з Колосом буде непроста гра. Але зараз у чемпіонаті така ситуація, що кожна команда може відібрати очки у свого суперника, бо все залежить від того, як складатиметься гра.

Водночас, я і команда відчуваємо, що в нас є певний нефарт. У клубі багато травмованих гравців, а під час матчу ще кілька футболістів отримали ушкодження. Руху дуже не щастить.

Те, що ми забили гол та змогли зіграти внічию — це вже додасть команді позитивного імпульсу. Після зимової перерви Рух лише програвав, хоча в нас були непогані ігри й ми створювали хороші моменти, але нас підводила реалізація.

Тому добре, що команда перервала негативну серію і вірю, що ми зможемо покращити своє становище у турнірній таблиці", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в криворізького Кривбасу.