Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ще одна невтішна статистика для "селесао".

Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 поступилася Норвегії (1:2).

У цьому матчі півзахисник "селесао" Бруно Гімараес не зміг реалізувати пенальті під час першого тайму.

Таким чином, Гімараес став першим за 40 років гравцем збірної Бразилії, який не зміг забити одинадцятиметровий удар під час матчу ЧС (серії пенальті не враховуються).

Останнім таким гравцем був Зіко, який не забив пенальті у матчі ЧС-1986 проти Франції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бразилія — ​​Норвегія.