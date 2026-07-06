Ще одна невтішна статистика для "селесао".
Бруно Гімараес, Getty Images
06 липня 2026, 14:36
Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 поступилася Норвегії (1:2).
У цьому матчі півзахисник "селесао" Бруно Гімараес не зміг реалізувати пенальті під час першого тайму.
Таким чином, Гімараес став першим за 40 років гравцем збірної Бразилії, який не зміг забити одинадцятиметровий удар під час матчу ЧС (серії пенальті не враховуються).
Останнім таким гравцем був Зіко, який не забив пенальті у матчі ЧС-1986 проти Франції.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бразилія — Норвегія.