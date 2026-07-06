Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

73-річний португалець очолював африканську збірну з квітня цього року.

Португальський фахівець Карлуш Кейруш у соціальних мережах оголосив про свій відхід з посади головного тренера збірної Гани після вильоту з ЧС-2026.

"Футбол, як і життя, вчить нас одному вічному уроку: ти або перемагаєш, або вчишся. Я завершую цю подорож із гордістю за те, чого ми досягли, але водночас і зі здоровим незадоволенням, властивим тим, хто завжди прагне більшого. Вихід на вищий рівень ніколи не повинен бути кінцевою точкою — це має бути початком ще більших амбіцій.

Майбутнє "чорних зірок" будуватиметься не лише на полі. Успіх має починатися за межами поля — через створення найкращих умов для підготовки, захисту та розвитку надзвичайних футбольних талантів Гани.

Моєму президенту та правлінню — щиро дякую за можливість служити національній збірній Гани. Для мене було честю та привілеєм служити країні та "чорним зіркам". Моїм гравцям та штабу — моя найглибша вдячність за вашу мужність, відданість та непохитну вірність команді.

Уболівальникам: ми не можемо говорити про повне спортивне задоволення, але можемо з гордістю сказати, що гідно представили кольори Гани та повернули повагу й авторитет "чорним зіркам" на найвеличнішій футбольній арені світу.

Дякую, Гано. Подорож починається зараз. У майбутнє", — написав Кейруш.

Нагадаємо, на груповому етапі ЧС-2026 Гана обіграла Панаму (1:0), зіграла внічию з Англією (0:0) і поступилася Хорватії (1:2), після чого вилетіла в 1/16 фіналу, поступившись Колумбії (0:1).

Кейруш очолював Гану з квітня цього року — під його керівництвом команда провела лише п'ять матчів — одна перемога, дві нічиї та дві поразки при різниці м'ячів 3:4.

Раніше повідомлялося, що УЄФА різко розкритикував рішення щодо Балогуна після вилучення на ЧС-2026.