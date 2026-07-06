Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

У ніч з 6 на 7 липня, у рамках стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 відбудеться надзвичайно захоплюючий поєдинок на виліт між збірними США та Бельгії. Зустріч розпочнеться о 03:00 за київським часом.

Ця зустріч має всі шанси стати справжньою окрасою 1/8 фіналу. Збірна США проводить дуже сильний домашній чемпіонат світу та впевнено пробилася до плейоф, демонструючи організовану гру, високий пресинг і чудову фізичну готовність. Команда Маурісіо Почеттіно відчуває неймовірну підтримку власних вболівальників і прагне здобути історичну перемогу над одним із європейських грандів, щоб зробити ще один крок до омріяного чвертьфіналу.

Втім, на шляху американців стоятиме досвідчена збірна Бельгії, яка поступово набирає форму впродовж турніру. "Червоні дияволи" вже продемонстрували свій характер, здійснивши неймовірний камбек у матчі проти Сенегалу, а такі футболісти, як Кевін Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Юрі Тілеманс та Жеремі Доку, здатні вирішити долю поєдинку одним епізодом.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик вважає, що підтримка власних вболівальників не обов'язково є гарантованим чинником для перемоги США, але й на Бельгію з її невпевненою грою поставити не хоче. Тому він вибрав ставку — нічия з коефіцієнтом 3.4.

Відомий український тренер Мирон Маркевич очікує, що команда Маурісіо Почеттіно перед власними вболівальниками зможе зламати опір європейської команди та прокласти собі шлях до чвертьфіналу мундіалю. Фахівець впевнений в успіху американців, але вибрав менш ризикований варіант без точних припущень – прохід США з коефіцієнтом 1.78.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко прогнозує більш стриманий та прагматичний сценарій, в якому він не впевнений в жодній зі збірних. Він вважає, що матч буде результативним і принесе щонайменше по голу від кожної збірної. Він обрав ставку "обидві команди заб'ють – ТАК" з коефіцієнтом 1.55.

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