Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking згадує попередні матчі португальців та іспанців напередодні їхньої битви в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

У рамках 1/8 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 на Даллас Стедіум у США відбудеться Піренейське дербі — Португалія протистоятиме Іспанії.

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Для португальців та іспанців майбутня очна зустріч буде 42-ю в історії. У шести випадках успіх святкувала Португалія, у 17-ти — Іспанія, тоді як нічийний результат мав місце 18 разів (16, якщо додати обом збірним по одній перемозі, здобутій у серії пенальті). Загальна різниця забитих-пропущених голів — 47:79.

Вперше ці національні команди зіткнулися в далекому 1921 році, коли тріумфу в товариському матчі на Кампо-де-О'Доннелл у Мадриді досягнули господарі поля (3:1). Перше ж офіційне протистояння збірних відбулося в 1934-му, коли вони боролися за вихід на тогорічний ЧС в Італії.

На Естадіо Чамартін у Мадриді португальці зазнали нищівної поразки (0:9), тоді як на Ештадіу-ду-Луміар у Лісабоні іспанці обмежилися скромною звитягою з рахунком 2:1 і вийшли на мундіаль за підсумками двох поєдинків. Для Іспанії перемога в першій дуелі була найбільшою в історії очних зустрічей. Португалія ж свою відсвяткувала в товариському матчі на Ештадіу да Луж у Лісабоні в 2010 році (4:0).

Поза контрольними поєдинками португальці не перемагали іспанців протягом основного й додаткового часу з групового етапу Євро-2004.

Разом із нашим партнером betking ​розповідаємо про найважливіші матчі Португалії проти Іспанії, які проходили в рамках великих турнірів.

Чемпіонат Європи-2004, 3-й тур групового етапу. 20.06.2014. Ештадіу Жозе Алваладе (Лісабон, Португалія)

Іспанія — Португалія 0:1

Гол: Н. Гомеш, 57

Іспанія: Касільяс — Пуйоль, Ельгера, Хуаніто (Морієнтес, 79), Браво — Алонсо, Альбельда (Бараха, 65) — Хоакін (Луке, 71), Рауль, Вісенте — Ферн. Торрес

Португалія: Рікарду — Мігел, Андраде, Р. Карвалью, Валенте — Коштінья, Маніше — Фігу (Петі, 77), Деку, Роналду (Коуту, 84) — Паулета (Н. Гомеш, 46)

Попередження: Альбельда, Хуаніто, Пуйоль — Паулета, Н. Гомеш

Португальці Луїса Феліпе Сколарі потребували перемоги, ризикуючи в разі нічиєї залишитися поза плейоф, тоді як поразка гарантувала б виліт незалежно від підсумку паралельної дуелі. Іспанців у той же час влаштовував і нічийний результат, але навіть його підопічним Іньякі Саеса досягнути не вдалося, що й коштувало їм путівки до наступного раунду, яка завдяки більшій кількості забитих голів дісталася грекам. Саме Греція пізніше й шокувала Португалію у фіналі.

Чемпіонат світу-2010, 1/8 фіналу плейоф. 29.06.2010. Кейптаун Стедіум (Кейптаун, Південна Африка)

Іспанія — Португалія 1:0

Гол: Вілья, 63

Іспанія: Касільяс — Рамос, Піке, Пуйоль, Капдевіла — Хаві, Бускетс, Алонсо (Марчена, 90+3), Іньєста — Ферн. Торрес (Ф. Льоренте, 58), Вілья (Педро, 88)

Португалія: Едуарду — Р. Кошта, Р. Карвалью, Алвеш, Коентрау — Т. Мендеш, Пепе (П. Мендеш, 72), Мейрелеш — Сімау (Ліедсон, 72), Алмейда (Данні, 58), Роналду

Попередження: Алонсо — Т. Мендеш

Вилучення: Р. Кошта, 89

Перша очна зустріч у плейоф великого турніру. Черговий гол Давіда Вільї дозволив Іспанії Вісенте дель Боске зробити Португалію Карлуша Кейруша своєю першою жертвою в матчах на вибування з ЧС, що завершився першим в історії тріумфом іспанців, які наступних трьох суперників здолали з ідентичним рахунком, хоча нідерландці у фіналі, на відміну від португальців, парагвайців і німців раніше, пропустили незадовго до завершення додаткового часу.

Чемпіонат Європи-2012, 1/2 фіналу плейоф. 27.06.2012. Донбас Арена (Донецьк, Україна)

Португалія — Іспанія* 0:0 (серія пен. — 2:4)

Португалія: Патрісіу — Ж. Перейра, Пепе, Алвеш, Коентрау — Мейрелеш (Варела, 113), Велозу (Куштодіу, 106), Моутінью — Нані, Алмейда (Олівейра, 81), Роналду

Іспанія: Касільяс — Арбелоа, Піке, Рамос, Альба — Хаві (Педро, 87), Бускетс, Алонсо — Д. Сільва (Навас, 60), Негредо (Фабрегас, 54), Іньєста

Попередження: Коентрау, Пепе, Ж. Перейра, Алвеш, Велозу — Рамос, Бускетс, Арбелоа, Алонсо

Невдала спроба португальців повноцінно реабілітуватися за поразку в ПАР уже під керівництвом Паулу Бенту. Іспанці дель Боске пізніше розгромили у фіналі Євро Італію (4:0), ставши першими в історії переможцями трьох поспіль великих турнірів. При чому в десяти цих матчах плейоф вони не пропустили жодного гола.

Чемпіонат світу-2018, 1-й тур групового етапу. 15.06.2018. Олімпійський стадіон фішт (сочі, рф)

Португалія — Іспанія 3:3

Голи: Роналду, 4 (пен.), 44, 88 — Д. Коста, 24, 55, Н. Фернандес, 58

Португалія: Патрісіу — Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру — В. Карвалью, Моутінью — Б. Сілва, Гедеш, Б. Фернандеш — Роналду

Іспанія: де Хеа — Н. Фернандес, Піке, Рамос, Альба — Бускетс, Коке — Д. Сільва, Іско, Іньєста — Д. Коста

Попередження: Б. Фернандеш — Бускетс

Друга в історії, але перша офіційна очна зустріч, в якій обидві збірні відзначилися трьома голами. Надрезультативний поєдинок відбувся в другий ігровий день мундіалю. Нічия не завадила португальцям (друга сходинка квартету) та іспанцям (перша) дістатися 1/8 фіналу плейоф, де як колектив Фернанду Сантуша, так і команда Фернандо Єрро, зазнали поразок.

Ліга націй-2024/25, фінал. 08.06.2025. Футбольна арена Мюнхен (Мюнхен, Німеччина)

Португалія* — Іспанія 2:2 (серія пен. — 5:3)

Голи: Н. Мендеш, 26, Роналду, 61 — Субіменді, 21, Оярсабаль, 45

Португалія: Д. Кошта — Ж. Невеш (Семеду, 46), Р. Діаш, Інасіу (Вейга, 74), Н. Мендеш — Б. Сілва (Леау, 74), Вітінья — Нету (Жота, 106), Б. Фернандеш, Консейсау (Р. Невеш, 46) — Роналду (Рамуш, 88)

Іспанія: Сімон — Мінгеса (Порро, 92), Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья — Педрі (Іско, 75), Субіменді, Руїс (Меріно, 75) — Ямаль (Піно, 106), Оярсабаль (Мората, 111), Н. Вільямс (Баена, 92)

Попередження: Інасіу, Нету, Н. Мендеш — Руїс, Ле Норман, Баена, Порро

Єдина прогалина в нинішній безпрограшній серії іспанців (25В, 9Н). Після виграних Ліги націй-2022/23 і ЧЄ-2024 підопічні Луїса де ла Фуенте сподівалися продовжити свою переможну ходу, але зіткнулися з португальцями, які святкували тріумф у дебютному розіграші ЛН у 2019 році. Здобувши перемогу в Німеччині на чолі з Роберто Мартінесом їм удалося повторити той домашній успіх.

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